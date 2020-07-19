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    Osmanlıspor TFF 2. Lig'e düştü

    Osmanlıspor, son hafta Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etmesine rağmen TFF 1. Lig'de küme düştü.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 19:30
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    Osmanlıspor TFF 2. Lig'e düştü

    Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden son takım Osmanlıspor oldu.

    Ligin son haftasında Boluspor ile birlikte ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor, Balıkesirspor karşısında 4-3 galip gelmesine rağmen Boluspor'un, Eskişehirspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'e veda etti.

    Osmanlıspor TFF 2. Lig'e düştü #1

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