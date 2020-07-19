- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Osmanlıspor TFF 2. Lig'e düştü
Osmanlıspor TFF 2. Lig'e düştü
Osmanlıspor, son hafta Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etmesine rağmen TFF 1. Lig'de küme düştü.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 19:30
Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden son takım Osmanlıspor oldu.
Ligin son haftasında Boluspor ile birlikte ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor, Balıkesirspor karşısında 4-3 galip gelmesine rağmen Boluspor'un, Eskişehirspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'e veda etti.