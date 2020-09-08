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    Osmanlıspor'un adı yeniden Ankaraspor oldu

    Osmanlıspor'un adı yeniden Ankaraspor oldu

    2014 yılından bu yana Osmanlıspor adını kullanan TFF 1. Lig ekibi adını yeniden Ankaraspor olarak değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 14:50
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    Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi.

    TFF TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ

    Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.

    Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.

    Osmanlıspor un adı yeniden Ankaraspor oldu #1

    DAHA ÖNCE DEFALARCA KEZ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

    21 Mart 1978 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kulübün isim serüveni:

    -Ankara Belediyepor
    -Ankara Büyükşehir Belediyespor
    -Büyükşehir Belediye Ankaraspor
    -Ankaraspor A.Ş.
    -Osmanlıspor
    -Ankaraspor

    Osmanlıspor un adı yeniden Ankaraspor oldu #2

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