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Osmanlıspor'un adı yeniden Ankaraspor oldu
2014 yılından bu yana Osmanlıspor adını kullanan TFF 1. Lig ekibi adını yeniden Ankaraspor olarak değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 14:50
Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi.
TFF TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ
Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.
Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.
DAHA ÖNCE DEFALARCA KEZ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
21 Mart 1978 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kulübün isim serüveni:
-Ankara Belediyepor
-Ankara Büyükşehir Belediyespor
-Büyükşehir Belediye Ankaraspor
-Ankaraspor A.Ş.
-Osmanlıspor
-Ankaraspor