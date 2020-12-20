Oytun Özdoğan'ın kurdurduğu baraj olay oldu

Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi.

OYTUN İLK 11 ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.

Ahmet Oytun Özdoğan'ın frikikten yediği son gol adeta olay oldu. Takım arkadaşlarına kurdurduğu barajda yaptığı büyük hata göze çarparken yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta baraja 4 adam koydurması da taraftarları kızdırdı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"BARAJ SANKİ YANLIŞ KURULMUŞ GİBİYDİ"

Golü atan Kenan Özer ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı." ifadelerini kullandı.

ALTAY'LA AYNI YAŞTA

Öte yandan takımın 3. kalecisi olan Oytun Özdoğan'ın 1. kaleci Altay Bayındır'la aynı yaşta olması (22) dikkat çekti.