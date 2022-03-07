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    Oyuncu maaşlarında Beşiktaş lider

    Oyuncu maaşlarında Beşiktaş lider

    Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, 4 büyüklerde oyuncu maaşına en az para harcayan takım olurken, Beşiktaş 47.2 milyon euroyla ilk sırada yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:53
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    Süper Lig'de ekipler, takımlarını güçlendirmek için yaz ve ara transfer döneminde kadrolarını güçlendiriyor.

    Fakat çoğu takım, yaptığı transferlerde istediği sonuçları alamıyor ve maaş yükü nedeniyle sıkıntılı duruma düşüyor.

    Bazı takımlar ödediği oyuncu maaşları az olmasına rağmen ciddi bir sportif başarı elde ederken, bazıları ise yaptığı flaş transferlerden verim alamıyor.

    Oyuncu maaşlarında Beşiktaş lider #1

    BEŞİKTAŞ MAAŞLARDA LİDER

    4 büyüklerde de bu durum farklı değil. Beşiktaş, 4 büyükler içerisinde oyuncu maaşlarına en fazla para ödeyen (47.2 milyon euro) takım ancak ödenen maaşlar takımda karşılığını vermiyor.

    Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray, oyunculara yıllık 31 milyon euro maaş ödüyor ve sarı-kırmızılılarda da durum çok da farklı değil.

    Sarı-kırmızılıları, 30.2 milyon euro ile Fenerbahçe takip ediyor. Sarı-lacivertliler, 2014 yılından beri şampiyonluğa ulaşamadı.

    Oyuncu maaşlarında Beşiktaş lider #2

     

    LİDER TRABZONSPOR EN AZ ÖDEYEN TAKIM

    4 büyükler içinde oyunculara en az maaş ödeyen takım ise 22.7 milyon euro ile Trabzonspor. Bordo-mavililer, ödediği az maaşa rağmen ligi domine etmiş durumda.

    Trabzonspor, en yakın rakibi Konyaspor'a 15 puan fark atarak şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etmiş durumda.

    Oyuncu maaşlarında Beşiktaş lider #3


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