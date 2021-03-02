Oyundan alınan Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a tepki

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor maçının 85. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sürdürdü.

ABOUBAKAR'DAN TEPKİ

Maça damga vuran olay ise 85. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Değişiklik tabelasında numarasını görmesine şaşıran tecrübeli forvet, kenara söylenerek geldi. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Aboubakar, Sergen Yalçın'a sert tepki gösterdikten sonra yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

"KEYFİ İSTEKLERİNE GÖRE TAKIM YAPAMAYIZ"

Aboubakar'ın kenara gelirken gösterdiği tepki sorulunca da Sergen Hoca, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Rachid'i geçen bir çıkardım, tepki gösterdi. Oynamak istiyor, çıkmak istemiyor ama bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var. Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız, kadro çıkartamayız. Biz takımı, oyunu düşünmek zorundayız. Gidişata göre kim bize fayda sağlayacaksa ona göre yaparız. Başlayan, bitiren bir 11. Rachid başka, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka, N'Koudou başka oyuncu. Bireysel oyunculardan bahsediyorum. Gökhan ve N'Koudou ile karşı kaleye daha hızlı gidebilen bir takım. Gökhan girip son bölümde iyi oynadı. Oyuncular tepkiler veriyor, anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için bir problem teşkil etmez." cevabını verdi.



