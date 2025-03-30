Oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'dan Okan Buruk'a tepki

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takımda sadece mağlubiyet değil, teknik direktör Okan Buruk'un kararları da tartışma konusu oldu.

"NEDEN OYUNDAN ALINIYORUM"

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde pozisyona girmekte zorlanan Galatasaray'da Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştirilirken, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan alınmasına verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yedek kulübesinde Buruk'a seslenerek "Ne alaka hocam ne alaka neden oyundan alınıyorum" çıkışı yapan milli stoper sosyal medyada viral oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)