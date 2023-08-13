Oyundan çıkan Leo Dubois sinirlendi! Galatasaray'ın Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçın 56. dakikasında oyundan alınan Leo Dubois, saha kenarında bu karara tepki gösterdi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Okan Buruk yönetimindeki takım Kayseri ekibiyle golsüz berabere kaldı. Böylelikle iki sarı-kırmızılı ekip lige 1'er puanla başladı.

Bu mücadelenin ikinci yarısında ise Galatasaray cephesinde bir tartışma yaşandı. Maçın 56. dakikasında Cedric Bakambu ve Leo Dubois saha kenarına gelirken yeni transfer Angelino ve Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Dubois, sinirlerine hakim olamadı

Okan Buruk'un yaptığı bu değişikliklerin ardından ise Fransız futbolcu Leo Dubois adeta çılgına döndü. Savunma oyuncusu yedek kulübesüne geçtiği an sinirlerine hakim olamadı ve oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)