Oyundan çıkan Samet Akaydin, gözyaşlarını tutamadı

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, derbi maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bu karşılaşmada Samet Akaydin'a tepki gösterdi.
Trabzonspor'un gollerinde kritik hatalar yapan Samet Akaydin, 3-0'dan sonra taraftarlardan tepki gördü. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Samet'e alkışlarla moral verdi.
Gözyaşlarını engelleyemedi
Samet Akaydin, 74. dakikada oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve doğrudan soyunma odasına gitti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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