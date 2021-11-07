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    Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 15:49
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    Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.

    İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

    Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı #1

    RESMİ AÇIKLAMA

    Milli Takım'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi. .

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