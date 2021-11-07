Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.

İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA

Milli Takım'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi. .