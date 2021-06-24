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    Ozan Kabak, Fatih Terim'le buluştu

    Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Florya'da Fatih Terim'le bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 20:28
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 21:01
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    Ozan Kabak, Fatih Terim'le buluştu

    Galatasaray'da Ozan Kabak, 2019 yılında Stutgart'a 11 milyon euroya transfer olmuştu.

    Ardından Schalke ve Liverpool'da oynayan Ozan Kabak, Milli Takım'ın EURO 2020'den elenmesinin ardından İstanbul'a geldi.

    FATİH TERİM'LE BULUŞTU

    Eski takımı Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesislerine gelen milli futbolcu Fatih Terim'le görüştü.

    İkili samimi bir sohbet gerçekleştirirken, yan yana poz verdi.

    Ozan geçtiğimiz sezon Schalke ve Liverpool formasıyla çıktığı 27 maçta takımının savunmasına katkı sağladı.

    Ozan Kabak, Fatih Terim le buluştu #1

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