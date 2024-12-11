Ozan Kabak, Galatasaray'a dönebilir

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Galatasaray altyapısından yetişen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya ile oynadığı özel maçta yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin, kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

Galatasaray altyapısında yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya'dan, İspanya'dan ve Fransa'dan bazı takımlar tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY, OZAN'I İSTİYOR

Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

NELSSON YERİNE OZAN

Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 30 MAÇTA OYNADI

Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz sahalara çıkamayan Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 30 maçta 4 gol atıp ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu, A Milli Takım formasını da 26 kez terletme başarısı gösterirken 2 gollük skor katkısı verdi.