Ozan Kabak: İstanbul'da kupayı kaldırmak istiyorum

Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Real Madrid maçı öncesinde TFF'nin Twitter hesabına değerlendirmelerde bulundu.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabına konuştu.

"GÜZEL TESADÜF"

Kabak yaptığı açıklamada, "İstanbul, benim büyüdüğüm ve ilk profesyonel maça çıktığım şehir. Finalin İstanbul'da olması ve bizim de çeyrek finalde olmamız, benim için çok güzel bir tesadüf. Finalin orada olması, bana ayrı bir motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak: İstanbul'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyorum - İZLE



"İSTANBUL'DA KUPAYI KALDIRMAK BÜYÜK BİR HAYAL"

İstanbul'da kupa kaldırma hayalinden de bahseden başarılı futbolcu, "Adım adım bakmak gerekiyor ama finalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için çok büyük bir hayal. İnşallah gerçekleşir." dedi.

"TÜRK TARAFTARLAR KADAR ATEŞLİ SEYİRCİ GÖRMEDİM"

Türk taraftarlara da mesaj yollayan Kabak, "Şu ana kadar Almanya'da ve İngiltere'de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı ve içten seven başka futbol seyircisi görmedim." diyerek sözlerini noktaladı.