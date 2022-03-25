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    Ozan Kabak: Şanssızdık, çok üzgünüz

    Milli futbolcu Ozan Kabak, Portekiz yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 02:23
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    Ozan Kabak: Şanssızdık, çok üzgünüz

    Ozan Kabak, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

    "BÖYLE ELENMEK İNSANIN CANINI ACITIYOR"

    Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Zor bir gece. Böyle elenmek insanın canını acıtıyor. İlk yarı istediğimiz oyunu yansıtamadık. Bence ikinci yarı gurur duyulası bir performans gösterdik." dedi.

    Portekiz deplasmanında oynamanın kolay olmadığını söyleyen Kabak, "Portekiz deplasmanında böyle dominant oynamak kolay değil. Şanssızdık, artık yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

    Ozan Kabak: Şanssızdık, çok üzgünüz #1


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