Ozan Kabak: Türk milletini gururlandıracağız

A Milli Takım’ın aday kadrosunda yer alan Ozan Kabak, Antalya’da açıklamalarda bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Ozan Kabak, Antalya'ya geldi.

“HEPİMİZ FORMDAYIZ”

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Kabak, “Kesinlikle, turnuva oynuyorsanız defansınız iyiyse her zaman bir adım öndesiniz. Hepimiz formdayız, birbirimizi iyi tanıyoruz, birbirimizi seviyoruz, birbirimizi daha da ileri itiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak ve Türk milletini gururlandıracaktır." dedi.

“VAN DIJK TÜRKLERİ SEVİYOR”

Takımdaki geleceği ve takım arkadaşı Van Dijk ile ilgili olarak Ozan, "Şu an milli takımdayım. Ben de bilmiyorum, hayırlısı olsun. Van Dijk ile ilişkimiz iyi. Buraya gelmeden de konuştuk. Hollanda maçıyla ilgili konuştuk, o da Türkleri seviyor, iyi bir insan." yanıtını verdi.

“KLOPP BAŞARILAR DİLEDİ”

Klopp ile takımdaki geleceğini konuşmadığını dile getiren genç oyuncu, "Sadece vedalaştık, turnuva için başarılar diledi. Onun dışında özel bir konuşma gerçekleşmedi. Geleceğimle ilgili şu ana kadar herhangi bir şey konuşmadık." açıklamasında bulundu.