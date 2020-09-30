Ozan Kabak'a 5 maçlık ceza

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, Ludwig Augustinsson'a 'tükürdüğü' iddiasıyla 5 maç sahalardan men edildi. Görüntülerde Ozan Kabak'ın net bir şekilde rakibine tükürmediği görülüyor.

Schalke 04'te başarılı bir şekilde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, rakibi Ludwig Augustinsson'a "tükürdüğü" iddiasıyla 4 maç, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart için 1 maç olmak üzere toplamda 5 maç men cezası aldı. Ozan'a ayrıca 15 bin euro para cezası verildi.

"RAKİBİME TÜKÜRMEDİM"

Rakibine tükürmediğini savunan milli futbolcumuz Twitter'dan kendisine yönelen mesnetsiz iftiralar sonrasında bir açıklama yaparak, "TV'deki açı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim." ifadelerinde bulunmuştu.

KARAR, TV GÖRÜNTÜLERİ İZLENEREK VERİLDİ

Ozan'ın hareketi hakemin raporunda yer almadı ve milli futbolcuya 4 maçlık men cezası TV görüntüleri izlenerek verildi.

İşte DFB'den yapılan açıklama: "DFB Spor Mahkemesi, Bundesliga kulübü Schalke 04'ün sporcusu Ozan Kabak hakkında toplandı ve bir karara vardı.

Rakibine karşı sportmenlik dışı davranışı nedeniyle Ozan Kabak'a, sıradaki 4 maçtan men ve 15 bin euro para cezası verdi. 20 yaşındaki oyuncu, cezası boyunca kulübünün tüm resmi maçlarında oynayamayacak.

HAKEM RAPORUNDA YOK

Kırmızı kart nedeniyle 1 resmi maçta oynayamayacak olan Ozan Kabak'ın cezası sonraki 4 maçta başlayacaktır. Kulüp ve oyuncu, verilen bu cezayı kabul etmiştir, karar kesindir. Ozan Kabak, Werder Bremen'e karşı oynadıkları maçın 26. dakikasında rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürmüştü. Hakem Markus Schmidt'e sorulduğunda, bu pozisyonu görmediğini ve bu yüzden raporuna yazmadığını dile getirmiştir. Bu nedenle DFB Kontrol Komitesi soruşturma yapmış ve bu suçlamayı getirmiştir."

NE OLMUŞTU

Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04 ve Werder Bremen takımlarının karşı karşıya geldiği mücadelenin 26. dakikasında yerde kalan Ludwig Augustinsson'un olduğu bölgeye doğru tükürdüğü görülen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Almanya'da bazı gruplar tarafından saldırı altına alınmıştı.

'TÜKÜRÜLEN' RAKİBİN HABERİ YOK

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Augustinsson, "Ben fark etmedim ama bu hiç güzel bir hareket değil, futbolun içinde olan bir hareket değil. Fair-play bu değil. Sonunda kırmızı kartı gördü ve biz kazandık." şeklinde konuşmuştu.