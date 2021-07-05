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    Ozan Kabak'a Bayer Leverkusen ilgisi

    Ozan Kabak'a Bayer Leverkusen ilgisi

    Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak tamamlayan Ozan Kabak'ı Alman ekibi Bayer Leverkusen istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 17:29
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    Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    Todofichajes’te yer alan haberde, Bayer Leverkusen’in Ozan Kabak için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Liverpool’da tamamlayan milli oyuncu, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Schalke’ye dönmüştü.

    Ozan Kabak a Bayer Leverkusen ilgisi #1

    BONSERVİS SORUNU

    Haberde, geçtiğimiz yıl ligi altıncı sırada tamamlayan Leverkusen’in ekonomik olarak zorlandığı belirtilirken Alman ekibinin savunmasını güçlendirmek istediği kaydedildi. Schalke’nin Ozan Kabak için 30 milyon euro talep ettiği ifade edilirken Leverkusen’in yaptığı ilk teklifin reddedildiği belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon Schalke, ligi son sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

    Ozan Kabak a Bayer Leverkusen ilgisi #2

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