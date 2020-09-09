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    Ozan Kabak'a Lazio talip oldu

    Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun radarına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 16:34
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    Ozan Kabak'a Lazio talip oldu

    Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen Lazio, Schalke'de forma giyen milli yıldızımız Ozan Kabak için temaslara başladı.

    Ozan Kabak a Lazio talip oldu #1

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

    GEÇEN YAZ 15 MİLYON EUROYA GİTTİ

    Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti. Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Ozan Kabak, geçen yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'tan Schalke'ye transfer oldu.

    Ozan Kabak, Bundesliga'da geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist kaydetti.

    Ozan Kabak a Lazio talip oldu #2

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