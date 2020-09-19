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    Ozan Kabak'a Liverpool kancası

    İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, gözünü Ozan Kabak'a dikti. Stoper takviyesi yapmak isteyen İngiliz ekibi, Ozan Kabak'ı listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 14:37
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    Ozan Kabak'a Liverpool kancası

    Liverpool'un stoper mevkisi için belirlediği iki adaydan birinin de Ozan Kabak olduğu ifade edildi.

    Sevilla'dan Diego Carlos'u da gündemine alan İngiliz ekibinin, favorisinin ise milli futbolcu olduğu kaydedildi.

    Carlos'un yaşının 27 olması ve 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunması nedeniyle ibrenin Ozan'a döndüğü bildiriliyor.

    OZAN KABAK KİMDİR

    Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak, 2019'un ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

    2019 yazında Schalke'nin yolunu tutan 20 yaşındaki milli oyuncunun mevcut sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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