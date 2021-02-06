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- Ozan Kabak'tan Alexander Arnold'a bacak arası
Ozan Kabak'tan Alexander Arnold'a bacak arası
Liverpool'da ilk kez antrenmana çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni takımına çabuk alıştı.
- Haber Merkezi
- 06.02.2021 - 12:04
- Güncelleme : 06.02.2021 - 12:54
Schalke 04'ten Premier Lig devi Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, takım arkadaşlarıyla hemen kaynaştı.
İlk kez antrenmana çıkan milli futbolcumuz, idmanda yapılan tek pas çalışmasında klasını gösterdi.
Ozan'ın bir pozisyonda Alexander Arnold'a bacak arası atması, takım arkadaşlarını güldürdü.
İşte o anlar: