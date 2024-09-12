Ozan Kabak'tan iyi haberler var! Yakında dönüyor Milli takımın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Ozan Kabak, Hoffenheim'da bireysel çalışmalara başladı.

Haber Merkezi

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın son durumu belli oldu.

Çapraz bağları kopan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan milli oyuncu, bireysel çalışmalara başladı.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Sakatlık süreciyle ilgili açıklama yapan Ozan Kabak, "Durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Benim için zor bir 3 ay geçti. Sadece kanepede oturup maçları izlemek benim için kolay bir şey değil. Egzersiz yapıyorum ve sahalara geri dönebilmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Hoffenheim formasıyla 30 maça çıkan Ozan Kabak, 4 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.