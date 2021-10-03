Ozan Kabak'tan nefis dribbling

Milli oyuncumuz Ozan Kabak, Burnley deplasmanında savunmadan topu sürüp nefis dribblingle Burnley oyuncularını çalıma dizdi.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Burnley ile Norwich City, Turf Moor'da karşılaştı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City, deplasmanda Burnley ile 0-0 berabere kaldı ve bu sezonki ilk puanını almış oldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan Kabak, maça damga vuran bir dribblinge imza attı.

FAUL İLE DURDURDULAR

Savunmadan topu çıkaran Ozan, rakip oyuncuları çalıma dizerek ceza sahası çizgisine kadar girdi.

Ancak Burnley savunması Ozan’a müdahale edemeyince faul yaparak durdurdu.

(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)