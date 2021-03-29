Ozan Sol, attığı 27 golle Avrupa'da ilk 10'a girdi

Bodrumspor'un golcü oyuncusu Ozan Sol, attığı 27 golle Türkiye'deki profesyonel liglerin en golcü futbolcusu oldu. Ozan, bu istatistiklerle Avrupa'da da ilk 10'a girdi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarışı veren Bodrumspor'u, Ozan Sol sırtlıyor...

Bu sezon şu ana kadar 27 gol atan Ozan, Türkiye'deki profesyonel liglerin en golcü futbolcusu oldu.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 145 takımdaki oyuncular arasında ise Avrupa'da da ilk 10'a girdi.

Ligde 26, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 kez ağları sarsan yetenekli forvet, dünyanın en klas yıldızlarının olduğu listeye girmeyi başardı.

LEWANDOWSKI VE HAALAND ZİRVEDE

Futbolcuların 2020-21 sezonunda lig, kupa ve Avrupa maçlarında attıkları gollerin listelendiği tabloda Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski ve Borussia Dortmund'un genç forveti Haaland, 40'ar golle zirveye çıkarken, Juventuslu Cristiano Ronaldo ve PSG'li Mbappe 32'şer gol attı.

Interli Lukaku ve Rus ekibi Krylya Sovyetov'dan Sergeev 30'ar kez ağları sarsarken, Barcelona'nın süper starı Messi 29, İngiltere Championship ekibi Brentford'dan Ivan Toney 28 gol kaydetti. Ozan, 27 golle Tottenham'dan Harry Kane'le birlikte bu isimleri izledi.

SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI

Kariyerinde daha önce Altınordu'da 3. lig ve 2. lig, Manisaspor ve Altay'da ise 2. ligde şampiyonluklar yaşayan Ozan, Süper Lig'de hiç forma giyemedi.