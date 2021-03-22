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- Ozan, Sow'dan sonra Beşiktaş'a 3 gol atan ilk isim oldu
Ozan, Sow'dan sonra Beşiktaş'a 3 gol atan ilk isim oldu
Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'a 2 gol atan Ozan Tufan, dünkü maçta da fileleri havalandırarak 8 yıl sonra bir sezonda siyah-beyazlılara 3 gol atan ilk oyuncu oldu.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 10:24
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta beraberliği getiren isim oldu.
25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Beşiktaş ile oynanan iki maçta 3 gol atmayı başardı.
Tufan, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sow'dan sonra, Beşiktaş'a karşı derbi maçlarda aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu.
İLK DERBİDE DE 2 GOL ATMIŞTI
Ozan, sezon ilk yarısında Fenerbahçe'nin 4-3 kaybettiği derbide de biri penaltıdan olmak üzere iki gol atmıştı.