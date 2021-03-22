Ozan, Sow'dan sonra Beşiktaş'a 3 gol atan ilk isim oldu

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'a 2 gol atan Ozan Tufan, dünkü maçta da fileleri havalandırarak 8 yıl sonra bir sezonda siyah-beyazlılara 3 gol atan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta beraberliği getiren isim oldu.

25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Beşiktaş ile oynanan iki maçta 3 gol atmayı başardı.

Tufan, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sow'dan sonra, Beşiktaş'a karşı derbi maçlarda aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu.

İLK DERBİDE DE 2 GOL ATMIŞTI

Ozan, sezon ilk yarısında Fenerbahçe'nin 4-3 kaybettiği derbide de biri penaltıdan olmak üzere iki gol atmıştı.