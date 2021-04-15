Ozan Tufan: 7'de 7 yapabiliriz

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, ligin kalan bölümü öncesi 7 maçta 7 galibiyet alabileceklerini söyledi.

Süper Lig'in 35. haftasına girerken ligde şampiyonluk yarışı, 3 takım arasında devam ediyor.

Lider Beşiktaş'ın gerisinde 66 puanda bulunan Fenerbahçe, 4 puanlık farkı kapatmanın peşinde. Ligin bitimine 8 hafta kala, 1 haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe'nin 7 maçı kaldı.

Kalan 7 maç ile ilgili konuşan Ozan Tufan, 7 galibiyet alabileceklerini açıkladı.

"7 MAÇI KAZANABİLİRİZ"

Fanatik'in haberine göre Tufan, "Final maçlarının oynandığı döneme girdik. Bu hafta, son şampiyon Başakşehir ile karşılaşacağız. Eski hocamız Aykut Kocaman’a karşı zorlu bir maç oynayacağız. Bizim hedefimiz kalan 7 maçı da kazanmak. Bunu yapacak gücümüz de var.” dedi.

Yıldız futbolcu, takım olarak şampiyonluğa olan inançlarını koruduklarını sözlerine ekledi.