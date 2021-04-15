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    Ozan Tufan: 7'de 7 yapabiliriz

    Ozan Tufan: 7'de 7 yapabiliriz

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, ligin kalan bölümü öncesi 7 maçta 7 galibiyet alabileceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 10:06
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    Süper Lig'in 35. haftasına girerken ligde şampiyonluk yarışı, 3 takım arasında devam ediyor.

    Lider Beşiktaş'ın gerisinde 66 puanda bulunan Fenerbahçe, 4 puanlık farkı kapatmanın peşinde. Ligin bitimine 8 hafta kala, 1 haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe'nin 7 maçı kaldı.

    Kalan 7 maç ile ilgili konuşan Ozan Tufan, 7 galibiyet alabileceklerini açıkladı.

    Ozan Tufan: 7 de 7 yapabiliriz #1

    "7 MAÇI KAZANABİLİRİZ"

    Fanatik'in haberine göre Tufan, "Final maçlarının oynandığı döneme girdik. Bu hafta, son şampiyon Başakşehir ile karşılaşacağız. Eski hocamız Aykut Kocaman’a karşı zorlu bir maç oynayacağız. Bizim hedefimiz kalan 7 maçı da kazanmak. Bunu yapacak gücümüz de var.” dedi.

    Yıldız futbolcu, takım olarak şampiyonluğa olan inançlarını koruduklarını sözlerine ekledi.

    Ozan Tufan: 7 de 7 yapabiliriz #2

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