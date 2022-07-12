Ozan Tufan: Ali Koç'a çok kırgınım

Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan kadro dışı kaldığı dönemden gönderildiği döneme kadar Ali Koç ve yönetiminini kendisiyle hiçbir şekilde iletişime geçmediğini söyledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin yeni transferi Ozan Tufan, yeni sezon öncesinde gündemdeki birçok konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’den Hull City’e transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, "Mental anlamda daha rahat olacağım için yurt dışını tercih ettim. Türkiye’de biraz yoruldum, kafa olarak çok yoruldum. 1 maç iyi oynayıp, 1 maç kötü oynayıp, Ozan maç seçiyor, kötü gibi cümleler beni çok rahatsız etti. Dediğiniz gibi Türk oyuncuda hep bir kurban aranır ya, o kurbanlardan birisi, en tepedeki isim yıllarca hep ben oldum. Beni üzen taraflardan birisi oydu" dedi.

"Alışma sürecim var"

Yeni takımında henüz alışma sürecinde olduğunu ifade eden Ozan Tufan, "Hazırlıklar iyi geçiyor. Takımla bir adaptasyon sürecim var, yabancı arkadaşlarımla. Ben yabancıyım daha doğrusu. Sezon başı, tempolu, zor. İngiltere’de daha sert bir antrenman programı var. Mutluyum. Dediğim gibi alışma sürecim var. İlerleyen günlerde hazırlık maçlarıyla birlikte daha da güzel oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Özel olarak çok çalıştım"

Fenerbahçe’de kadro dışı kaldığı dönemde bireysel olarak çalışmalar yaptığını ifade eden Ozan Tufan, yaptığı antrenmanların meyvesini şu an aldığını söyledi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Geçen sene 3.5-4 ay kadro dışı olayım vardı Fenerbahçe’de. Ben o dönem kulüpten izin alarak Belgrad’a gitmiştim. Orada özel bir hocayla günde 11 saat, çift antrenman programım vardı. O programı yaptım, hazırlanma süreci olarak. Sene sonunda Fenerbahçe’de kalırım ya da başka yere gidersem diye. O benim için çok güzel oldu. Şu an Hull City’de de onun ekmeğini yiyorum diyebilirim. Çünkü o antrenmanları yapmasaydım, beni zor şeyler bekliyordu." şeklinde konuştu.

"Keşke Premier Lig'de kalıcı olsaydım"

Geçen sezon kısa bir dönem Premier Lig’de forma giydiğini ve hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ozan Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Premier Lig, zor bir lig. Dünyanın en iyi ligi olan bir platformda, Watford takımıyla biz küme düşmeme mücadelesi veriyorduk. Bizim için çok zordu, benim açımdan çok zordu. Çünkü tempo çok yüksek. Biz Türkiye’de altyapıdan yetiştiğimiz için o tempoya bir anda ayak uyduramadım. Benim için zor oldu. 1-2 ay adaptasyon sürecim vardı. Birkaç maç kendi açımdan fena değildi ama Premier Lig’de bu kabul edilebilir bir durum değil. Üst düzey oyuncuların olduğu, tüm yıldızların bulunduğu bir lig benim için duygu anlamında çok güzeldi ama skor, performans anlamında çok yorucuydu. Ben o duyguyu tattığım, istediğim hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Keşke daha kalıcı olabilseydim. Beni daha tatmin ederdi. Hull City’de de aynı duyguları yaşıyorum. Championship’te olması, beni çok etkilemedi. Dünyanın en çok izlenen 6 liginden bir tanesi. Avrupa’daki bir ligin üstünde. Bunu da söyleyebilirim. Araştırmacılar tarafından adı konulan bir statü. Benim için Acun ağabeyin, Shota hocanın olması en büyük etkenlerden birisi. Ben orada olduğum için çok mutluyum. Türk bir oyuncu olarak, sahibi Türk olan bir takımı Premier Lig’e çıkarırsak, benim için gurur verici olur."





"Kafam rahat olursa her şeyi başarabilirim"

Mental açıdan rahat olduğu zaman her şeyi yapabileceğini belirten Ozan Tufan, "Ben şu anda 27 yaşındayım. Hull ile 3 senelik bir sözleşmem var. Tabii ki hedefim öncelikle bu sene takımımı Premier Lig’e çıkartmak, o başarıyı elde etmek, elimizden geleni yapmak. Futbolda her şey var. Ama ben oralarda kalıcı olmak istiyorum. Kendimi o klasmanlarda, platformlarda görmek istiyorum. Benim için doğru olan da odur. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Kafam ve mental olarak rahat olduğum zaman ben her şeyi yapabilen bir insanım. Kafam rahat olduğu sürece ben her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

"Fenerbahçe beni istemedi"

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldığı dönem hakkında da konuşan Ozan Tufan, şöyle konuştu:

"Biz kadro dışı kaldıktan sonra bizimle hiçbir şekilde iletişime geçilmedi. Menajerlerimizle de bizimle de iletişim kurulmadı. Söylediklerim de 6-7 ayı buluyor. O dönemden bu döneme kadar hiçbir şekilde, veda ederken bile iletişimimiz olmadı. Üzücü bir durum. Fenerbahçe’de kalma isteğim vardı ama Fenerbahçe bunu istemediği için benim kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Ben de bu yolu seçtim. Mesut ağabey kalmayı seçti. Kendisini çok seviyorum, saygımız sonsuz. O da kalmak istedi. Beklediğinde sıkıntıları olacak. Takıma dönecek mi, dönmeyecek mi? Çok karışık. Ben de aynı şekilde kalsaydım, affedeceklerini, takıma dönmemi sağlayacaklarını düşünmüyordum. O sebepten dolayı böyle bir karar verdim."





"Ali Koç ve yönetime kırgınım"

Fenerbahçe’den ayrıldığı dönem için başkan Ali Koç ve yönetimine kırgın olduğu dile getiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Tabii kırgınlığım var. Taraftaraa benim hiçbir şekilde kırgınlığım, küskünlüğüm olamaz. Ben hepsini çok seviyorum. Beni yeri geldi yuhalayıp, ıslıkladılar. Benden bekledikleri performansı göremedikleri için. Zaman zaman gördüklerinde de en tepeye koydular. Ben bana bu ilgiyi gösterdikleri için taraftarlara teşekkür ediyorum. Ben zaman zaman onları mutsuz ettiğimde de kendi adıma maçlardan sonra çok üzülüyordum. Haklarını helal etsinler. Belki ilerde yolumuz kesişir, bilmiyorum. Benim için onların yeri çok ayrı. Ancak başkan ve yönetim bazında olaya bakarsak bu konuda benim çok farklı düşüncelerim var. Hak edilmemiş bir durumun içerisindeyim. Hiçbir sebep, gerekçe sunulmadan, ne olduğunu bilmediğim bir halde kadro dışı kaldım. Beni üzen taraf bu. Keşke bir gerekçe belirtselerdi. Ama basında okuduğumuz şeylere göre bir konu var. Ancak o konuların hiçbirinin doğruluk payı yok. Ozan şunu, bunu yaptı gibi cümleleri var. Ama hiçbir doğruluk payı yok. İnsanlar ve Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin, benim için yeterli. Ben hiçbir şekilde problemim olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.