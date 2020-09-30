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    Ozan Tufan, Ali Koç'a söz verdi

    Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın, bu sezon şampiyonluk için çok iddialı olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun, Ali Koç'a "Camianın şampiyonluk özlemine son vereceğiz" dediği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 12:44
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    Ozan Tufan, Ali Koç'a söz verdi

    Ligin ilk haftasında takım otobüsündeki tavırlı hareketlerinden mutsuz olduğu anlaşılan Ozan Tufan, Galatasaray derbisinde kendine ilk 11'de yer bulmuştu.

    "HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

    Erol Bulut'tan formayı kapan genç oyuncuya, Başkan Ali Koç'tan büyük destek geldi. Başarılı oyuncunun önceki akşam yapılan nişan törenine katılan Koç, Milli oyuncuya mutluluk diledi ve derbide ortaya koyduğu futbol nedeniyle de kutladı.

    Başkan Koç'a jestinden dolayı teşekkür eden Ozan Tufan, "Başkanım bu sezon takımda çok farklı bir hava var. Camianın şampiyonluk özlemine son vermek için futbolcu grubu olarak her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.

    Ozan Tufan, Ali Koç a söz verdi #1

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