Ozan Tufan: Benim yerime Sörloth'u aldılar

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, yaptığı açıklamada önceki dönemlerde yaşadığı transfer görüşmelerine ilişkin önemli sözler söyledi.

Fenerbahçe'de bu sezonki formuyla alkış alan Ozan Tufan, Goal Türkiye'ye özel açıklamalarda bulundu.

"YERİME SÖRLOTH'U ALDILAR"

Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye döndüğü tarihte İngiliz kulübü Crystal Palace ile görüştüğünü doğrulayan Ozan, "Her Türk oyuncunun kariyer planında Avrupa vardır ancak doğru şartlarda gitmek istedim hep. Benim amacım Avrupa’da bir gözüküp geri gelmekten ziyade, oralarda uzunca süreler kalabilmekti. Bu bağlamda bundan birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace’ta Sako sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim gerçekleşmedi. Benim yerime Sörloth’u aldılar. Bu konunun detayları çok bilinmez ancak başımıza böyle bir şey gelmişti." ifadelerini kullandı.

"LEVERKUSEN'LE GÖRÜŞTÜM"

Aralık 2019'da sarı-lacivertli takımla sözleşme yenileyen Ozan Tufan, bu kararı vermeden önce de Bayer Leverkusen başta olmak üzere Rus liginden de birçok takımla görüştüğünü ifade etti: "Onun dışında yine Fenerbahçe’yle sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile konuşmalar oldu. Birçok kulüp durumunuzu soruyor ancak sizin öncelikleriniz önemli burada. Transfer meselesi, üzerine atlanacak, acil karar verilecek bir konu değil bana göre. Benim kulübüm Fenerbahçe, burada önüme bir plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da burayla sözleşme yeniliyorum. Bu transfer döneminde de ilgilenenler oldu, Rus kulüpleri özellikle.





Kariyer planlamasıyla ilgili endişeleri olmadığını söyleyen milli futbolcu hedefinin çubuklu formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade etti.

"Fenerbahçe’de şu an çok mutluyum ve tek bir konuya kanalize olmuş durumdayız: Şampiyonluk."