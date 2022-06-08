Petrol
121.63
0.88%
Euro
18.4742
2.79%
Dolar
17.1613
2.43%
Altın
1.019
2.17%
Borsa
2655
0.25%
Bitcoin
522.150
5.10%
BTXN Coin
11.22
-1.31%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

    Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili, "Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı.
    • 08.06.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

    İsmail Kartal'ın kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili son durum merak ediliyor.

    Mesut Özil geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtti.

    Jorge Jesus'un açıklamaları bu yönde olmazken, Özil ile ilgili durum iyice çıkmaza girdi.

    Bir diğer kadro dışı bırakılan oyuncu Ozan Tufan'ın adı Beşiktaş ile anılmaya başladı.

    Takım'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Tufan'ın nereye gideceği ise merak konusu oldu.

    Taraftarlar genç isim için, "Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu güdeme getirdi.

    Peki, Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte yanıtı..

    Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

    Ozan Tufan’ın yeni adresi belli oluyor. Hull City, milli futbolcunun transferinde son aşamaya geldi. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı transferler görüşmelerini bizzat yürüttü.

    27 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaşan İngiliz ekibi, sarı-lacivertliler ile bonservis için son detayları görüşüyor. Ozan Tufan, kiralandığı Watford’tan döndükten sonra ligde yalnızca 7 maçta forma giymiş ve Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

    Ozan Tufan, Fenerbahçe den ayrılıyor mu? #1


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Hatay'da kadın cesedi bulundu
    3. Sayfa

    Hatay'da kadın cesedi bulundu

    Motorola'nın üç modelinde güvenlik açığı tespit edildi
    Teknoloji

    Motorola'nın üç modelinde güvenlik açığı tespit edildi

    Görüş Bildir