Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili, "Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

İsmail Kartal'ın kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili son durum merak ediliyor.

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtti.

Jorge Jesus'un açıklamaları bu yönde olmazken, Özil ile ilgili durum iyice çıkmaza girdi.

Bir diğer kadro dışı bırakılan oyuncu Ozan Tufan'ın adı Beşiktaş ile anılmaya başladı.

Takım'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Tufan'ın nereye gideceği ise merak konusu oldu.

Taraftarlar genç isim için, "Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu güdeme getirdi.

Peki, Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte yanıtı..

Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Ozan Tufan’ın yeni adresi belli oluyor. Hull City, milli futbolcunun transferinde son aşamaya geldi. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı transferler görüşmelerini bizzat yürüttü.

27 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaşan İngiliz ekibi, sarı-lacivertliler ile bonservis için son detayları görüşüyor. Ozan Tufan, kiralandığı Watford’tan döndükten sonra ligde yalnızca 7 maçta forma giymiş ve Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.