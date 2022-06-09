İsmail Kartal zamanında kadro dışı kalan ve hala affedilmeyen Ozan Tufan'ın Hull City'e gideceği iddia edildi. Peki, Ozan Tufan, Hull City yolunda mı?

İsmail Kartal takımın başına geçtikten sonra birçok şeyi değiştirdi ve bu durum akabinde başarıyı getirdi.

Kartal'ın yaptığı en şaşırtan işlerden birisi ise Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmak oldu..

O dönem bu karar herkesi şaşırtırken, takımda ise herhangi bir başarısızlık yaşanmadı ve yükseliş devam etti.

Kartal'ın takımdan ayrılmasının ardından Jorge Jesus'un vereceği karar merak ediliyordu. Mesut Özil'in affedilmeme durumu hala gündemde.

Fakat Ozan Tufan'ın adı hem Beşiktaş hem de Trabzonspor ile anıldı. Takımdan artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan, yeni bir maceraya başlayacak.

Bu kapsamda Acun Ilıcalı'nın Ozan Tufan'ın peşinde olduğu ve Hull city için anlaşmak istediği iddia edildi.

Peki, Ozan Tufan, Hull City yolunda mı? İşte detaylar...

Ozan Tufan, Hull City yolunda mı?

Vole'nin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Öte yandan Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'in kiralık opsiyonunu da kullanarak Fenerbahçe'ye bonservis kazandırmış olacak. Ünlü medya patronunun, Pelkas ile de ilgilendiği biliniyor.