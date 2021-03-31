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    Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evleniyor

    Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evleniyor

    Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek törenle nişanlısı Rojin Haspolat ile dünyaevine girecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:24
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    29 Eylül 2020 yılında nişanlanan Ozan Tufan ile Rojin Haspolat çifti, aradan geçen sürenin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

    Dün akşam Letonya'ya karşı milli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu, bekar olarak son kez sahaya çıktı.

    DÜĞÜN ÇIRAĞAN SARAYI'NDA

    Ozan, bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek törenle Rojin Haspolat ile dünyaevine girecek.

    Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evleniyor #1

    ŞAHİTLER KOÇ İLE BELÖZOĞLU

    Çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Emre Belözoğlu yapacak.

    Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evleniyor #2

    Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evleniyor #3

    Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evleniyor #4

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