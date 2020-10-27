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    Ozan Tufan: İnşallah bütün sokaklarda şampiyonluğu kutlarız

    Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptıkları kutlamanın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, şampiyon olmak istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 15:57
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    Ozan Tufan: İnşallah bütün sokaklarda şampiyonluğu kutlarız

    Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan futbolcular, sevinçlerini sarı-lacivertli taraftarlar ile birlikte yaşamıştı.

    Kadıköy'de balkon adı verilen yerde taraftarları coşturan ve şampiyonluk şarkıları söyleyen Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin bugün Youtube'da yayınladığı videoda kısa bir açıklama yaptı.

    "İNŞALLAH BÜTÜN SOKAKLARDA ŞAMPİYONLUĞU KUTLARIZ"

    Şampiyonluk için kenetlendiklerini ifade eden Ozan, "İnşallah sezon sonunda da kupayı alırız ve bütün sokaklarda dolu dolu şampiyonluğu kutlarız." dedi.

    Ozan Tufan: İnşallah bütün sokaklarda şampiyonluğu kutlarız #1

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