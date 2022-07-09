Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
378.407
1.12%
BTXN Coin
7.36
10.84%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Ozan Tufan: Mesut Özil ağlayınca destek oldum

    Ozan Tufan: Mesut Özil ağlayınca destek oldum

    Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, iki kulüp arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi değerlendirmede bulundu.
    • 09.07.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, iki kulüp arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın kendisiyle görüşmesinde hayallerinden bahsettiğini söyleyen Ozan, "Acun Ağabey hayallerinden bahsetti ve ben de o hayallerin bir parçası olmak istedim. Hocayla da bir görüşmemiz oldu ve ona hala istekli olduğumu söyledim. Herkesi hayali olan Premier Lig'de geçtiğimiz sezon kısa bir süre de olsa oynamış bulunuyorum. Oraya geri dönmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

    Ozan Tufan: Mesut Özil ağlayınca destek oldum #1

    "Kafam boş olduğunda daha iyiyim"

    Fenerbahçe'de mental olarak rahat hissetmediğini söyleyen milli futbolcu, "Kafam boş olduğunda daha iyi performans verebiliyorum. Fenerbahçe döneminde bu durum benim için çok zor oldu. Hem taraftar hem kulüp açısından Fenerbahçe'de 7 yoğun sezon geçirdim." ifadelerini kullandı.

    "Fenerbahçe'ye kırgınlığım var"

    Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemde haksızlık yaşadığını söyleyen Tufan, "Başarmak istediğim ulaşmak istediğim şey şampiyonluk. Kendime güveniyorum. Fenerbahçe dönemine dair bazı kırgınlıklarım var. Hak etmediğim şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Benim yaşamadığım bir şey bana yansıtıldı. Aziz Yıldırım döneminde kadro dışı kaldığım zaman kendi hatalarım yüzünden kadro dışı kalmıştım. Ancak bu son dönemde yazılan şeylerin çoğu bildiğiniz gibi değil, daha sonra bu konulara yönelik bir açıklama yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

    "Kurunun yanında ben de yandım"

    Öte yandan TRT Spor'a yaptığı açıklamada kadro dışı kaldığı süreç hakkında da konuşan Ozan, "Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Mesut Abi gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım." ifadelerini kullandı.

    Milli futbolcu ayrıca, 6 ay boyunca sarı-lacivertli yöneticilerin kendisine hiçbir şekilde ulaşmadığını iddia etti.

    Ozan Tufan: Mesut Özil ağlayınca destek oldum #2


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Antalya'daki 'Romalı' heykelini benzin döküp yakan şahıs yakalandı
    3. Sayfa

    Antalya'daki 'Romalı' heykelini benzin döküp yakan şahıs yakalandı

    Başakşehir hazırlık maçında Altay'ı 4-0 yendi
    Futbol

    Başakşehir hazırlık maçında Altay'ı 4-0 yendi

    Görüş Bildir