Ozan Tufan: Mesut Özil ağlayınca destek oldum

Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, iki kulüp arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, iki kulüp arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın kendisiyle görüşmesinde hayallerinden bahsettiğini söyleyen Ozan, "Acun Ağabey hayallerinden bahsetti ve ben de o hayallerin bir parçası olmak istedim. Hocayla da bir görüşmemiz oldu ve ona hala istekli olduğumu söyledim. Herkesi hayali olan Premier Lig'de geçtiğimiz sezon kısa bir süre de olsa oynamış bulunuyorum. Oraya geri dönmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

"Kafam boş olduğunda daha iyiyim"

Fenerbahçe'de mental olarak rahat hissetmediğini söyleyen milli futbolcu, "Kafam boş olduğunda daha iyi performans verebiliyorum. Fenerbahçe döneminde bu durum benim için çok zor oldu. Hem taraftar hem kulüp açısından Fenerbahçe'de 7 yoğun sezon geçirdim." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye kırgınlığım var"

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemde haksızlık yaşadığını söyleyen Tufan, "Başarmak istediğim ulaşmak istediğim şey şampiyonluk. Kendime güveniyorum. Fenerbahçe dönemine dair bazı kırgınlıklarım var. Hak etmediğim şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Benim yaşamadığım bir şey bana yansıtıldı. Aziz Yıldırım döneminde kadro dışı kaldığım zaman kendi hatalarım yüzünden kadro dışı kalmıştım. Ancak bu son dönemde yazılan şeylerin çoğu bildiğiniz gibi değil, daha sonra bu konulara yönelik bir açıklama yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

"Kurunun yanında ben de yandım"

Öte yandan TRT Spor'a yaptığı açıklamada kadro dışı kaldığı süreç hakkında da konuşan Ozan, "Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Mesut Abi gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu ayrıca, 6 ay boyunca sarı-lacivertli yöneticilerin kendisine hiçbir şekilde ulaşmadığını iddia etti.