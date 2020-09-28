Ozan Tufan nişanlandı

Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlanarak, mutluluğa ilk adımını attı.

KURDELEYİ BAŞKAN ALİ KOÇ KESTİ

Aile arasında yapılan nişan törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

Törende çiftin nişan kurdelesini kesen Fenerbhaçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan ve Rojin Haspolat’a takılmayı ihmal etmedi.

Başkan Ali Koç, nişanlanan çift ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.