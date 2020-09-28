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    Ozan Tufan nişanlandı

    Ozan Tufan nişanlandı

    Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 23:27
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    Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlanarak, mutluluğa ilk adımını attı.

    KURDELEYİ BAŞKAN ALİ KOÇ KESTİ

    Aile arasında yapılan nişan törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

    Törende çiftin nişan kurdelesini kesen Fenerbhaçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan ve Rojin Haspolat’a takılmayı ihmal etmedi.

    Başkan Ali Koç, nişanlanan çift ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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