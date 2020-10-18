Göztepe deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın maç sırasında Yunan takım arkadaşı Dimitris Pelkas'la diyaloğu güldürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından takım otobüsünde canlı yayın yapılırken, Ozan Tufan'ın açıklamaları herkesi güldürdü.

"PELKAS'IN ADINI UNUTUNCA YUNANİSTAN DİYE BAĞIRDIM"

Ozan Tufan, kulübün yeni transferi, 3-2'lik galibiyette ilk golünü atan Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ın maç içinde adını unuttuğunu söyleyerek, "Maç içinde ilginç bir an oldu. Pelkas'ın ismini unuttum ve Yunanistan diye seslendim. Caner ağabey de duydu ve gülmeye başladı. Kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama çabuk toparladık." dedi.

Ozan Tufan, Pelkas'ın adını unutunca Yunanistan diye bağırdı