Ozan Tufan Premier Lig'den hazır döndü

Premier Lig'den Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 9 kilo vermiş bir şekilde döndü.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın 'Geri dönerse işimize çok yarar' dediği Ozan Tufan, sezon başında kiralık olarak gittiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

İsmail Kartal'ın isteği sonrası yönetim, Ozan Tufan'a görüşünü sordu, milli futbolcudan "Seve seve gelirim" yanıtı alınınca Watford ile görüşme yapıldı ve Ozan Fenerbahçe'ye geldi.

ELNENY'DEN VAZGEÇİLMİŞTİ

Bir süredir orta saha arayışı içinde olan Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'nin yıllık 3 milyon euro talep etmesi üzerine bu transferden vazgeçti ve Ozan Tufan'a yöneldi.

9 KİLO VERMİŞ ŞEKİLDE DÖNDÜ

Fenerbahçe'ye dönüşü sonrası antrenmanlara katılan Ozan Tufan'ın verdiği kilolar dikkat çekti.

9 Ağustos'ta Watford'a Transfer olduğunda 93 kilo olan Ozan Tufan, geri dönüşünde 84 kilo olarak ölçüldü.

İLK AYINDA 7 KİLO VERMİŞTİ

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Eylül ortasında yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın Watford'da geçirdiği 1 ayda 7 kilo verdiğini söylemişti.

Watford, Ozan Tufan için kiralama bedeli olarak sarı-lacivertli kulübe 2 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşmezse Watford, sarı-lacivertli kulübe 7 milyon euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak.

WATFORD DÜŞERSE OPSİYON KALKIYOR

Sözleşmeye göre; Watford küme düşerse zorunlu satın alma ortadan kalkıyor ve isteğe bağlı opsiyona dönüşüyor.

Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşma mevcut şartlarla geçerliliğini sürdürecek. Kulübün kümede kalması durumunda Ozan, 7 milyon euro bonservis ücretiyle resmen Watford oyuncusu olacak.