Ozan Tufan: Premier Lig'den sonra Süper Lig keyif vermiyor

Premier Lig takımlarından Watford'da forma giyen Ozan Tufan, gittiği günden bugüne olan duygularından Ranieri'ye birçok konuda görüşlerini belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu Türkiye günlerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamalarından satır başları...

"YALNIZ HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Buraya geldiğimden beri Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mesut Abi, bizim Fenerbahçe'den İrfan arıyor. Yalnız hissettirmemeye çalışıyorlar. Joshua King'le aram iyi. Daha çok yemeğe çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz onunla. Geliyor alıyor, sağ olsun."





"ÇOK BAŞARILI BİR TEKNİSYEN"

"Çok iyi bir insan Ranieri, ben çok seviyorum. Çok sıcakkanlı. Bize henüz bir şey ısmarlamadı. Hot dog ya da başka bir şey görmedik. Kalbi temiz, taktik anlamında çok başarılı bir teknisyen. Çok ilgileniyor benimle. Bunun meyvelerini yiyoruz. Zor maçlarımızı hep yüksek skorlarla bitiriyoruz. Everton'ı 5-2 yendik, United'ı 4-1 yendik. Kolay değil ama atabildiğimiz kadar atıyoruz. Hocanın payı çok büyük."





"BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK ÖRNEK"

"Leicester'ın çok iyi kadrosu var ama 3 kulvarda birden gitmek çok zor. En büyük örneklerinden biri de Beşiktaş. Götürmek gerçekten çok zor. Çağlarları bu hafta inşallah biz yeneriz sonra onlar toparlar inşallah."





"TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

"Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna."