Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
452.000
1.26%
EXEN Coin
13.95
-4.51%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Ozan Tufan son maçlarda ilk 11'i unuttu

    Fenerbahçe'de ilk yarının vazgeçilmezi olan Ozan Tufan son dönemde yaşadığı performans düşüklüğünün ardından ilk 11'de şans bulamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ozan Tufan son maçlarda ilk 11'i unuttu

    Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un son dönemde gözünden düşen Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında da yedek kulübesinde kaldı.

    SON 3 MAÇTA 1 KEZ İLK 11

    Son 3 maçta sadece Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve devre arasında oyundan alınan 25 yaşındaki oyuncu, böylece 4 maç üst üste 90 dakikayı görememiş oldu.

    Sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan ve Trabzonspor maçına kadar cezalı olduğu Sivasspor ve koronavirüs nedeniyle oynayamadığı Başakşehir maçına kadar 14 maça da ilk 11'de başlayan Ozan, son 3 maçta toplam 80 dakika oynadı.

    Ozan Tufan son maçlarda ilk 11 i unuttu #1

    4 GOL 6 ASİST

    Milli futbolcu, bu sezon 30 maçta 2125 dakika oynadı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

    Ozan Tufan'ın eksikliğinde Fenerbahçe orta sahasında Luiz Gustavo ile birlikte Jose Sosa ve Mert Hakan 11'de şans buldu.

    Ozan Tufan son maçlarda ilk 11 i unuttu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir