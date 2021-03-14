Ozan Tufan son maçlarda ilk 11'i unuttu

Fenerbahçe'de ilk yarının vazgeçilmezi olan Ozan Tufan son dönemde yaşadığı performans düşüklüğünün ardından ilk 11'de şans bulamıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un son dönemde gözünden düşen Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında da yedek kulübesinde kaldı.

SON 3 MAÇTA 1 KEZ İLK 11

Son 3 maçta sadece Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve devre arasında oyundan alınan 25 yaşındaki oyuncu, böylece 4 maç üst üste 90 dakikayı görememiş oldu.

Sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan ve Trabzonspor maçına kadar cezalı olduğu Sivasspor ve koronavirüs nedeniyle oynayamadığı Başakşehir maçına kadar 14 maça da ilk 11'de başlayan Ozan, son 3 maçta toplam 80 dakika oynadı.





4 GOL 6 ASİST

Milli futbolcu, bu sezon 30 maçta 2125 dakika oynadı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Ozan Tufan'ın eksikliğinde Fenerbahçe orta sahasında Luiz Gustavo ile birlikte Jose Sosa ve Mert Hakan 11'de şans buldu.



