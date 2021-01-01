Ozan Tufan'ın son testi de pozitif çıktı

Ozan Tufan'ın son testi de pozitif çıktı

22 Aralık'ta koronavirüse yakalanan Ozan Tufan'ın henüz iyileşemediği öğrenildi. Milli futbolcu, Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a günde 2 kez test gerçekleştirildi.

YİNE POZİTİF

TRT Spor'un haberine göre; evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun son test sonucu da pozitif çıktı.

Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek olan orta saha oyuncusunun, test sonucu negatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.