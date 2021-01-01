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    Ozan Tufan'ın son testi de pozitif çıktı

    22 Aralık'ta koronavirüse yakalanan Ozan Tufan'ın henüz iyileşemediği öğrenildi. Milli futbolcu, Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 10:29
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    Ozan Tufan'ın son testi de pozitif çıktı

    Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a günde 2 kez test gerçekleştirildi.

    YİNE POZİTİF

    TRT Spor'un haberine göre; evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun son test sonucu da pozitif çıktı.

    Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek olan orta saha oyuncusunun, test sonucu negatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

    Ozan Tufan ın son testi de pozitif çıktı #1

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