Ozan Tufan: Galatasaray'ın kalitesi ortada ama kendimizi ezdirmedik

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Süper Lig'de 16. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu.

Bordo-mavililer mücadeleden 4-3 yenik ayrıldı.

Trabzonsporlu Ozan Tufan, 2 gol attığı ancak kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZİ EZDİRMEDİK"

İyi onadıklarını ve mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyleyen Ozan şunları söyledi:

"Trabzonspor olarak bugün camiamızın bizimle gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama biz kendimizi ezdirmedik. Hücum oynadık, savunma yapmadık. Bunun karşılığını aldık. Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı ama Banza'nın pozisyonunda faul yoktu. Orada faul verdi ve hızlı başlama sonrası gol yedik. Bu da bizi düşürüyor. Biz sahanın içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Üzüldük ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Güzel futbola ve taraftarımızı mutlu etmeye ihtiyacımız var."

"İNSANLARIN KAMUOYUNA DOĞRU BİLGİ VERMELERİNİ İSTERİM"

BeIN Sports sunucusu Güntekin Onay'a seslenen Ozan şöyle dedi: