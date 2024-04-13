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Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür yıldızlaştı! Hull City, 3 golle galip geldi

Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür yıldızlaştı! Hull City, 3 golle galip geldi Hull City, İngiltere Championship'in 43. haftasında evinde Queens Park Rangers'ı 3-0 yendi. Bu maçta milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, etkili performanslara imza attı.