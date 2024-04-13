Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür yıldızlaştı! Hull City, 3 golle galip geldi

İngiltere Championship'in 43. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Queens Park Rangers karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Hull City oldu.
Karşılaşmada turuncu-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ozan Tufan, 27. dakikada Fabio Carvalho ve 52. dakikada Jaden Philogene-Bidace attı.
Ozan ve Abdülkadir yıldızlaştı
Ozan Tufan, golünün yanı sıra Carvalho'ya asisti yapan isim oldu. Abdülkadir Ömür ise Ozan Tufan'ın golünde asist yaptı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan 67, Abdülkadir Ömür ise 68 dakika sahada kaldı.
Hull City, puanını 65 yaptı
Hull City, bu galibiyetle 65 puana yükseldi. Queens Park Rangers 47 puanda kaldı.
Hull City, ligde gelecek hafta Watford deplasmanına gidecek. Queens Park Rangers, sahasında Preston North'u ağırlayacak.
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