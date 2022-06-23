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Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in düğünde eğlenceli anları
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın, bir arkadaşının düğünündeki dans figürleri sosyal medyada gündem oldu.
- 23.06.2022 - 16:12
- Güncelleme : 23.06.2022 - 17:08
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın takımı olan Hull Cİty'de forma giymeye hazırlanıyor.
İngiliz ekibi, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Transfer gündemindeki yerini koruyan milli futbolcu, bir arkadaşının düğününe katıldı.
Ozan'ın dansı izleyenleri güldürdü
Tufan'ın düğündeki dans figürleri sosyal medyada gündem oldu. Videoda Ozan Tufan ve Cengiz Ünder, eğlenceli anlar yaşadı.
Ayrıca düğüne spor camiasından birçok isim katılım sağladı.
Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in düğünde eğlenceli anları İZLE