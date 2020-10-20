Ozan Tufan ve Pelkas birlikte poz verdi

Göztepe maçının ardından "Pelkas'a Yunanistan diye seslendim" diyerek herkesi güldüren Ozan Tufan'ın, idman sırasında Yunan futbolcu ile fotoğraf çektirmesi sosyal medyada ilgi topladı.

Hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Takım'da performansıyla alkış alan Ozan Tufan, saha dışındaki pozitif tavırlarıyla takımın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

"PELKAS'A YUNANİSTAN DİYE SESLENDİM"

Ozan Tufan, Göztepe maçı sonrasında takım otobüsünde verdiği röportaj sırasında takıma galibiyeti getiren Pelkas'ın adını unuttuğunu söyleyerek "Maç içinde ilginç bir an oldu. Pelkas'ın ismini unuttum ve Yunanistan diye seslendim. Caner ağabey de duydu ve gülmeye başladı. Kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama çabuk toparladık." ifadelerini kullanmıştı.

Ozan Tufan, Pelkas'ın adını unutunca Yunanistan diye bağırdı - İZLE



OZAN - PELKAS FOTOĞRAFI

Bu sözlerin ardından sosyal medyada da büyük ilgi toplayan Ozan Tufan, performansının yanı sıra takımın pozitif havaya bürünmesinde de önemli rol oynuyor.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından Pelkas ve Ozan Tufan'ın idmanda birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Bu fotoğrafın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, "Yunanistan-Türkiye" şeklinde yorumlar yaparak Ozan'ın esprisini devam ettirdiler.