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    Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi

    Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 19:43
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    29 Eylül 2020 yılında nişanlanan Ozan Tufan ile Rojin Haspolat çifti, aradan geçen sürenin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

    Dün akşam Letonya'ya karşı milli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu, bekar olarak son kez sahaya çıktı.

    OZAN VE ROJİN DÜNYAEVİNE GİRDİ

    Ozan bugün ise, Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek törenle Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi.

    Düğüne Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü de katıldı.

    ALYANSLAR FENERBAHÇE'DEN

    Öte yandan Ozan Tufan'a kulübü Fenerbahçe'den anlamlı bir jest geldi.

    Tufan, sarı-lacivertli kulübün yüzük jestini Instagram hesabından paylaştı.

    Yıldız oyuncu teşekkür ettiği paylaşımında, "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin. Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler @Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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