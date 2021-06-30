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    Ozan Tufan yine kilo aldı

    Ozan Tufan yine kilo aldı

    Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ozan Tufan, aldığı kilolarla olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 18:12
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    EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden A Milli Takım'ın futbolcuları Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan tatilde bir araya geldi.

    OZAN TUFAN KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

    Turnuvada tel tel dökülen milli takımda Ozan Tufan ise aldığı kilolarla futbolseverleri şaşırttı.

    Premier Lig'den talipleri olan Ozan'ın transferinin, bu görüntüler sonrası askıya alınabileceği konuşuyor.

    Ozan Tufan yine kilo aldı #1

    2019'DA TOPARLAMIŞTI

    Kariyerinde sürekli kilo problemi yaşayan deneyimli isim, 2019'da yakaladığı fit görüntüsünü yine koruyamadı.

    Ozan Tufan yine kilo aldı #2

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