Ozan Tufan yine kilo aldı

Ozan Tufan yine kilo aldı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ozan Tufan, aldığı kilolarla olay oldu.

EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden A Milli Takım'ın futbolcuları Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan tatilde bir araya geldi.

OZAN TUFAN KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Turnuvada tel tel dökülen milli takımda Ozan Tufan ise aldığı kilolarla futbolseverleri şaşırttı.

Premier Lig'den talipleri olan Ozan'ın transferinin, bu görüntüler sonrası askıya alınabileceği konuşuyor.

2019'DA TOPARLAMIŞTI

Kariyerinde sürekli kilo problemi yaşayan deneyimli isim, 2019'da yakaladığı fit görüntüsünü yine koruyamadı.



