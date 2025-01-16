Ozan Tufan'a Osimhen yakıştırması

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Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 20. haftasında Sivasspor ile Şenol Güneş Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

OZAN TUFAN’IN MASKE DETAYI

Antrenmanda Ozan Tufan’ın maske takması gözlerden kaçmadı.

Yapılan açıklamaya göre, deneyimli oyuncunun antrenmanda yaşadığı bir ikili mücadele sırasında burnuna darbe aldığı ve burun kırığı meydana geldiği öğrenildi.

Bu nedenle Ozan, özel olarak hazırlanan bir maske ile antrenmanlarını sürdürecek.

OZIMHEN YAKIŞTIRMASI

Sosyal medyada tecrübeli ismin fotoğrafını paylaşan futbolseverler "Ozimhen" lakabını takarak Galatasaray'ın golcüsü Osimhen ve maskesine göndermede bulundu.