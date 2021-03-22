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Ozan Tufan’dan 109 km’lik füze

Ozan Tufan’dan 109 km’lik füze

Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golde, topun saatte 109 km hızla kaleye gittiği ortaya çıktı. Diğer taraftan Ozan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, maç sonrası "Modumuz budur" yazarak bir paylaşım yaptı.