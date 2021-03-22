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- Ozan Tufan’dan 109 km’lik füze
Ozan Tufan’dan 109 km’lik füze
Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golde, topun saatte 109 km hızla kaleye gittiği ortaya çıktı. Diğer taraftan Ozan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, maç sonrası "Modumuz budur" yazarak bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 10:40
- Güncelleme : 22.03.2021 - 11:19
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.
SAATTE 109 KM
89. dakikada attığı jeneriklik golle takımına 1 puan kazandıran Ozan Tufan'ın çektiği şutta, topun saatte 109 kilometre hızla kaleye gittiği öğrenildi.
"MODUMUZ BUDUR"
Bu mükemmel gole Ozan kadar nişanlısı Rojin Haspolat da sevindi.
Sosyal medya hesabından Ozan'la çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Haspolat, "Modumuz budur" notunu düştü.