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- Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e: Mahvediyorsun bizi ya
Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e: Mahvediyorsun bizi ya
Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmada Ozan Tufan'ın, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e söylediği "Mahvediyorsun bizi" sözleri yayına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 12:16
- Güncelleme : 22.02.2021 - 13:03
Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olup şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldığı maç sırasında Ozan Tufan'ın, hakem Hüseyin Göçek'e söylediği sözler yayına yansıdı.
OZAN'IN HAKEME SÖYLEDİKLERİ YAYINA YANSIDI
İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan, hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcunun, "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleri canlı yayına yansıdı.
Fenerbahçeli futbolcular, maç boyunca sık sık Hüseyin Göçek'le söz dalaşına girerken oynanılan futbol taraftarları ve futbolseverleri memnun etmedi.