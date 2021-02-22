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    Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e: Mahvediyorsun bizi ya

    Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmada Ozan Tufan'ın, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e söylediği "Mahvediyorsun bizi" sözleri yayına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 13:03
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    Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e: Mahvediyorsun bizi ya

    Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olup şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldığı maç sırasında Ozan Tufan'ın, hakem Hüseyin Göçek'e söylediği sözler yayına yansıdı.

    Ozan Tufan dan Hüseyin Göçek e: Mahvediyorsun bizi ya #1

    OZAN'IN HAKEME SÖYLEDİKLERİ YAYINA YANSIDI

    İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan, hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcunun, "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleri canlı yayına yansıdı.

    Fenerbahçeli futbolcular, maç boyunca sık sık Hüseyin Göçek'le söz dalaşına girerken oynanılan futbol taraftarları ve futbolseverleri memnun etmedi.

    Ozan Tufan dan Hüseyin Göçek e: Mahvediyorsun bizi ya #2

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