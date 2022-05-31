Ozan Tufan'dan kasketli paylaşım

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, paylaştığı kasketli fotoğraf ile kafaları karıştırdı.

Süper Lig'de Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe ise son haftalarda büyük bir çıkış yakalayarak ikinci sıraya yerleşmiş ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koymuştu.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni adresinin hangi takım olacağı merakla bekleniyordu.

Kasketli paylaşım kafaları karıştırdı

Milli futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Geride bıraktığımız sezonun başında Watford'a kiralanan ancak devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Tufan, Instagram hikayesinde kafasında kasketle bir fotoğraf paylaştı.

Trabzonspor taraftarı heyecanlandı

Bu paylaşımda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sezon boyunca taktığı ve bordo-mavililerle özdeşleşmiş olan kasketin yer alması, Trabzonsporlu taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Ozan Tufan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.