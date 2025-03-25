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Trabzonspor'un futbolcusu Ozan Tufan, bordo-mavili kulüp ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tufan, kendisine yönelik kilo eleştirilerine de cevap verdi.

"KİLO ELEŞTİRİSİ EN ÇOK RAHATSIZ OLDUĞUM KONULARDAN BİRİ"

Tufan, kilo ile eleştirilmesinin en çok rahatsız olduğu konulardan biri olduğunu söyledi.

Ozan Tufan, ayrıca dışarıdan bakıldığı zaman kilolu göründüğünü ama gerçekte böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Tufan son olarak, 'gayet fit' olduğunu söylemek yerine oldukça formda olduğunu belirtti.

"FİTİM DEMİYORUM AMA FORMUMDAYIM"

Ozan Tufan'ın konuyla ilgili sözleri şöyle: