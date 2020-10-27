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    Ozan Tufan'ın Instagram paylaşımı

    Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ve köpeğiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 14:21
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    Ozan Tufan'ın Instagram paylaşımı

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan'ın üst üste alınan iyi sonuçlarla birlikte keyfi de yerine geldi.

    Performansı zaman zaman eleştirilen milli futbolcu özellikle yeni sezondaki performansıyla kendine hayran bırakıyor.

    AİLE NOTUYLA PAYLAŞTI

    Geçtiğimiz haftalarda Rojin Haspolat'la nişanlanan Ozan Tufan, Instagram hesabından nişanlısı ve köpeğinin olduğu bir fotoğrafa "aile" notunu düşerek paylaşması dikkat çekti.

    Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun da hazır bulunduğu bir nişan merasiminde nişanlanan tecrübeli futbolcu özel hayatındaki mutluluğunun ardından performansıyla da Erol Bulut'un ilk 11 tercihi olmayı başardı.

    Ozan Tufan ın Instagram paylaşımı #1

    Ozan Tufan ın Instagram paylaşımı #2

    Ozan Tufan ın Instagram paylaşımı #3

    Ozan Tufan ın Instagram paylaşımı #4

    Ozan Tufan ın Instagram paylaşımı #5

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